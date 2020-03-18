البنتاغون تعلن زيادة حادة بحالات الإصابة بفيروس كورونا بين العسكريين والخبراء المدنيين

2020/03/18 | 19:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن زيادة حادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين العسكريين والخبراء المدنيين في الولايات المتحدة.وبحسب بيان للبنتاغون نشر على صفحة وزارة الدفاع الرسمية في موقع “تويتر” للتواصل الإجتماعي، فقد تم الكشف عن إصابة 89 شخصًا ، بزيادة 30 شخصا خلال الـ24 ساعة، منهم 49 جندي حسب […]

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