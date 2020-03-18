وزير المالية فؤاد حسين يلتقي بالزرفي ويناقشان “التعامل مع أقليم كردستان”

2020/03/18 | 19:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن وزير المالية فؤاد حسين، اليوم الاربعاء، عن لقائه برئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.وقال حسين في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر وتابعتها “يس عراق”، “تشرفت بإستقبال الأخ عدنان الزرقي، الرئيس الوزراء المكلف، ولقد دار النقاش حول برنامجه الحكومي المقترح ورؤيته للوضع السياسي العام والى كيفية معالجة المسائل العالقه بين الحكومه […]

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