كوردستان يعلن اصابة طفل بفيروس كورونا

2020/03/18 | 19:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، مساء الاربعاء، عن تشخيص اصابة طفل في محافظة السليمانية بفيروس كورونا.وذكر بيان للوزارة ورد لشفق نيوز، ان الطفل المصاب يبلغ من العمر خمسة اعوام ويسكن في ناحية تكية في السليمانية.وبهذه الاصابة ترتفع حصيلة الحالات المشخصة لحاملي فيروس كورونا المستجد COVID-19 في اقليم كوردستان الى 39 اصابة، مع وفاة شخص، وشفاء 9.

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