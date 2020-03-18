في ممارسة عنصرية وطائفية مقيتة، المتطرفون يهدمون شواهد قبور الكاكائيين

2020/03/18 | 19:17 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- متابعة صدرت، الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق، يوم الثلاثاء 2020/3/17، بيان حول الاعتداء على قبور الكاكائية في اربيل ، وتلقت “ايزيدي 24” نسخة منه.جاء فيه، “على الرغم من عدم الإستقرار الذي يعيشه وطننا بصورة عامة ، وعلى الرغم من تأكيدات المسؤولين بإستتباب الأمن وشيوع الأمان في العراق …

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