مبادرات تطوّعية لمجموعة من الشباب في زمن الكورونا

2020/03/18 | 19:17 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل بادر مجموعة من شباب نينوى في عدّة مبادرات أبهرت المجتمع في زمن الكورونا أثناء حظر التجوال في محافظة أربيل ومحافظة نينوى، تضمّنت هذه المبادرات دعم القوات الأمنية ودعم المواطنين في القرى والمدن والأرياف وتضمّنت هذه المبادرات توعية المواطنين ومبادرات أخرى إظهار جانب الحب للقوّات الأمنية.إنطلقت المبادرة الأولى لمجموعة …

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