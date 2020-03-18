المرور العامة: لا صحة لحجز وتغريم المركبات التي تخالف حظر التجوال

2020/03/18 | 19:20 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرور العامة: ننفي نفياً قاطعاً القيام بهذا الإجراء وتم استثناء الملاكات الطبية والإعلاميين وغيرهم ومركبات نقل المواد الغذائية من قرار الحظر

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