المرجع السيستاني يجيب على استفتاء بشأن ارتفاع اسعار الادوية في الصيدليات

2020/03/18 | 19:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أجاب المرجع الاعلى، السيد علي السيستاني، اليوم الاربعاء، على استفتاء بشأن ارتفاع اسعار الادوية في الصيدليات.وجاء في الاستفتاء الذي نشره موقعه الرسمي “هل يجوز للصيدلي ان يبيع الدواء بأكثر مما قد سُعّرَ له؟”.واجاب المرجع السيستاني: لا يجوز.

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