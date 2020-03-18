وزير سابق يقدم مقترحين ’’مهمين’’ إلى الحكومة لمواجهة ’’كارثة’’ تفشي كورونا

2020/03/18 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

قدم الوزير السابق، والنائب الحالي في مجلس النواب، محمد شياع السوداني، مقترحين لخلية الازمة الحكومية، لمواجهة خطر تفشي وباء ’’كورونا’’ المستجد كوفيد-19، في اجزاء واسعة من العراق.

وكتب السوداني، في منشور له على جداريته بفيسبوك، وتابعته (بغداد اليوم)، "في الوقت الذي نثمن فيه إجراءات خلية الازمة الحكومية والمجتمعية كافة لاحتواء فايروس كورونا والحد من سرعة انتشاره ومنها فرض حظر التجوال والدوام الجزئي الا اننا نرى أن هناك ضعفاً كبيراً في بعضٍ من تلك الاجراءات وغيابا لخطوات أخرى مهمة جدا يجب العمل بها وخلال ثلاثة أيام وهي :

١- اجراء فحص covid-19 في في مختبرات صحة كلّ محافظة إذ لا يحتاج الفحص سوى إلى جهاز (real time PCR) وهو متوافر في اغلب دوائر الصحة واغلب المختبرات الجامعية".

واشار الى ان "سعره لايتجاوز (50) مليون دينار تقريبا وهو مبلغ ليس اكبر من صحة مواطنينا ".

ولفت الى ان "السرعة في التشخيص تعني الحفاظ على الملاكات الصحية كافة من العدوى فلماذا هذا التاخير في اجراء الفحص وكيف لمختبرٍ واحدٍ في العراق أن ينهي اجراء الاختبارات لمئات او الاف لا قدر الله".

وجاء في المقترح الثاني الذي قدمه السوداني "الاسراع في تشكيل مركز بحثي متخصص يضم اطباء واساتذة من الجامعات بالاختصاصات المناسبة تكون مسؤولة عن اجراء دراسات وبحوث عن وبائية انتشار المرض والاعمار المصابة ونوع الجنس وفصيلة الدم ونسبة الشفاء واماكن البؤر وكذلك تتواصل مع مراكز البحوث العالمية حول كل ما هو جديد ، علما بان لدينا الكثير من الاساتذة الخبراء من جامعاتنا والعائدين من الجامعات العالمية وبتخصص الفيروسات والامراض والانسجة والمناعة وكلهم الان يجلسون في المنازل ينتظرون من يسمح لهم بالمساعدة".

واختتم منشوره بالقول "نأمل من خلية الأزمة ووزارة الصحة التجاوب وتوفير هذه المتطلبات بالسرعة الممكنة درءا لتفشي الوباء لاسمح الله".

بغداد اليوم - متابعة

أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الاربعاء، تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي، " سنهزم (عدونا غير المرئي) في أسرع وقت ونحقق تقدما بهذا الشأن".

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بغداد اليوم- متابعة

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن العراق حقق “معجزة طبية” بتسجيل إصابات قليلة بفيروس كورونا نظرا لقربه من إيران.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، أدهم إسماعيل، ق

بغداد اليوم- متابعة

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أن "بلاده ستقدم حزم مساعدات للمتضررين من جراء ​فيروس كورونا​.

ولفت إلى أنه "سيتم إعطاء مهلة لداقعي الضرائب حتى نهاية شهر آب من العام الحالي، لدفع الضرائب المتوجبة عليهم&

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