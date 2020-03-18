السليمانية.. اصابة طفلة بعمر 5 سنوات بفيروس كورونا

2020/03/18 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كردستان

أعلنت وزارة الصحة بإقليم كردستان، اليوم الاربعاء، إصابة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات من مدي...





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