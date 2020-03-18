2020/03/18 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت وزارة الصحة بإقليم كردستان، اليوم الاربعاء، إصابة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات من مدي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
السليمانية.. اصابة طفلة بعمر 5 سنوات بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ كردستان
أعلنت وزارة الصحة بإقليم كردستان، اليوم الاربعاء، إصابة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات من مدي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
السليمانية.. اصابة طفلة بعمر 5 سنوات بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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