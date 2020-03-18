ترمب يعلن تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا

2020/03/18 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الاربعاء، تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي ضمن إجراءات مواجهة...





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