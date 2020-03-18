هل تتحمل شبكات ملايين العاملين “من منازلهم”؟

2020/03/18 | 19:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة واجهت بعض شركات الاتصالات الأوروبية مشكلات في الاتصال بالإنترنت، مع عمل ملايين الموظفين من منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مما زاد التحميل على الشبكات بنسبة نحو 30 بالمئة واختبر قدرة تحملها.وقالت شركة “02” البريطانية المملوكة لشركة تليفونيك الإسبانية، الثلاثاء، إنها تلقت بلاغات من عملاء يجدون صعوبة تتعلق بالشبكة الصوتية مع […]

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