رئيس الحكومة يجري اولى مباحثاته السياسية في بغداد

2020/03/18 | 19:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداجرى المكلف بتشكيل الحكومة الانتقالية عدنان الزرفي، مساء اليوم الاربعاء، مباحثات مع وزير المالية فؤاد حسين.وذكر مكتب الزرفي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان الاخير ناقش مع حسين البرنامج الحكومي والرؤية السياسية والاقتصادية المقبلة للبلد وكيفية معالجة المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان.وقدم الزرفي مساء امس الثلاثاء، برنامجه الخاص بالكابينة الوزارية التي يتوقع ان تواجه مطبات، بخاصة مع معارضة اطراف شيعية للتكليف.وجاء في برنامج الزرفي الخاص، انه "يسعى لحل المشاكل العالقة مع حكومةِ إقليم كردستان وتطوير قوات البيشمركة بإعتبارها جزءاً من المنظومةِ العسكرية للبلاد".من جانبه ذكر بيان لمكتب وزير المالية فؤاد حسين، ان اللقاء تناول مواضيع مختلفة، حيث استعرض الزرفي برنامج حكومته المستقبلي وكيفية مواجهة التحديات التي تواجه العراق.كما تم التطرق الى الوضع السياسي الداخلي وموقف الأحزاب السياسية من مسألة التكليف، وفي هذا السياق أتفق الطرفان على ضرورة توحيد الموقف ورص الصفوف من اجل عبور هذه المرحلة الحرجة والحساسة في تأريخ العراق.وكان دراسة الوضع الإقليمي وتأثير الأبعاد الدولية على الواقع السياسي في العراق جزءً مهما من محاور النقاش.وطرح الزرفي بحسب البيان رؤيته في كيفية التعامل مع أقليم كردستان، والسبل الكفيلة بحل المسائل العالقة بين الحكومه الاتحادية وحكومة الاقليم.وفي جانب آخر من النقاش تم التطرق الى الوضع الاقتصادي العام وتأثير إنخفاض أسعار النفط على مجمل الوضع المالي والخطط المستقبلية لإدارة الازمة التي تمر بها البلاد وهي جزء من الازمه في المنطقه والعالم.

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