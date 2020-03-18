القصاء الاعلى

2020/03/18 | 19:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الاربعاء، رؤية خاصة بشأن تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة، خارج اطار ما يعرف بالكتلة الاكبر في البرلمان.وقال زيدان في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "حق تكليف المرشح بدون موافقة الكتلة التي رشحته لا ينتقل لرئيس الجمهورية مطلقاً لان هذا التفسير خاطئ خاصةً أنه صدر عن المحكمة الاتحادية، ناقصة النصاب قانوناً".وبين ان "المادة 76 الفقرة اولاً من الدستور تضع نصا حاكما بعنوان (مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً) التي نرى انها الكتلة الفائزة في الانتخابات وليس التي تتشكل فيما بعد حسب رأي المحكمة الاتحادية الذي لا نتفق معه بخصوص تفسير مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عدداً".واوضح ان "كلمة مرشح تعني ان جهة ما رشحته والفقرة اولا أعلاه حددت الجهة المختصة بالترشيح وهي الكتلة النيابية الأكثر عدداً، اما ما ورد في الفقرات ثالثاً وخامساً فانها تعني مرشح جديد من الكتلة المنصوص عليها في الفقرة اولاً اي الكتلة النيابية الأكثر عدداً بدليل تكرار ذكره كلمة مرشح في الفقرتين ثالثا وخامساً بمعنى ان المكلف من رئيس الجمهورية يجب ان يرشح له وإلا هل يعقل ان يكلف رئيس الجمهورية مرشح من قبله".وتابع زيدان "لو كان قصد المشرع الدستوري ذلك لكان اختار كلمة او مصطلح اخر بدون كلمة المرشح، اذن تكرار كلمة يكلف رئيس الجمهورية وتكرار كلمة مرشح في الفقرات اولاً وثالثاً وخامساً من المادة 76 معناه واضح ان رئيس الجمهورية واجبه التكليف فقط للمرشح من قبل الكتلة المنصوص عليها في الفقرة اولاً التي ينسحب مفهومها على الفقرات ثالثاً وخامساً".

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