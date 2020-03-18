2020/03/18 | 19:32 - المصدر: الغد برس

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ترامب يعلن تفعيل قانون الدفاع الوطني في الولايات المتحدة لمواجهة

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ترامب يعلن تفعيل قانون الدفاع الوطني في الولايات المتحدة لمواجهة فيروس كورونا

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