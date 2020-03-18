اللواء 26 بالحشد الشعبي ينفذ حملة تعفير للمناطق والدوائر الحكومية في الناصرية

2020/03/18 | 19:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنفذ اللواء 26 في الحشد الشعبي، الأربعاء، حملة لتعفير وتعقيم المناطق والدوائر الحكومية لمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن اللواء 26 في الحشد الشعبي نفذ، اليوم، حملة لتعفير وتعقيم المناطق والدوائر الحكومية لمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.وأضاف، أن

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