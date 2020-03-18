العتبة الكاظمية المقدسة تؤكد استمرارها بغلق ابواب المرقد الشريف

2020/03/18 | 19:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} أعلنت الامانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة، اليوم الأربعاء عن استمرارها بغلق ابواب المرقد الشريف أمام الزائرين للاحتراز من انتشار وباء كورونا، حيث اوضحت العتبة الكاظمية المقدسة،موضوع اغلاق أبوابها امام الزائرين، مؤكدة ضرورة الالتزام بتوجيهات الجهات المختصة.

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