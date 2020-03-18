سرب كبير من الجراد يدخل حدود محافظة النجف الاشرف

2020/03/18 | 19:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]دخل سرب كبير من الجراد حدود محافظة النجف الاشرف اليوم الاربعاء.

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