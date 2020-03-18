الخزعلي يصوب نحو برهم صالح مجددًا: تمرير الزرفي دونه خرط القتاد

2020/03/18 | 19:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرهاجم زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، رئيس الجمهورية برهم صالح، وأكد أن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي لن ينال الثقة.

هاجم الخزعلي رئيس الجمهورية واتهم رئيس الوزراء المكلف بالفساد

وحدد الخزعلي في رسالة إلى رئيس الجمهورية، يوم الأربعاء 18 آذار/مارس، 4 مخالفات ارتكبها برهم صالح بتكليفه الزرفي، على حد وصفه.

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هل ينجح رئيس الوزراء المكلف بنيل الثقة؟

وفيما يلي نص الرسالة:

إلى السيد ئيس الجمهورية..

بتكليفك الأخير لمنصب رئيس الوزراء فإنك:

أولاً: خالفت توجيهات المرجعية الدينية التي أكدت أن لا يكون المرشح جدليًا، ومرشحك جدلي جماهيريًا بدليل رفض العديد من ساحات الاحتجاج له، وجدلي سياسيًا بدليل رفض الجزء الأكبر من القوى السياسية الشيعية المعنية بهذا المنصب.

ثانيًا: ناقضت نفسك لأنك ستعرض السلم الأهلي للخطر حيث أن القوى المعترضة وجمهورها ترفض مرشحك رفضًا قاطعًا ولا يمكن أن تسمح بتمريره، السلم الأهلي هو الأمر الذي تحججت به عندما خالفت الدستور ورفضت مرشح الكتلة الأكبر سابقًا.

ثالثًا: خالفت مطالب المتظاهرين الذين يشترطون في المرشح أن لا يكون شخصية حزبية ولا مجربة.

رابعًا: خالفت أهم الشروط الأساسية المفترضة في هذا المنصب وهي أن لا يكون متهمًا بالفساد، ومرشحك تم إقالته من منصب المحافظ بسبب هدر المال العام واستغلال المنصب ويمتلك ملفًا كاملاً في هيئة النزاهة.

لكل هذا الأسباب وغيرها فتأكد أن تمرير مرشحك دونه خرط القتاد ولن تتسبب بفعلك هذا إلا بإضاعة المزيد من الوقت والأمر الذي نحتاجه لإيجاد معالجات حقيقة في مواجهة الأخطار والتهديدات الفورية التي يتعرض لها شعبنا وبلدنا في هذا الظرف الحساس والخطر.

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