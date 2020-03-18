2020/03/18 | 19:53 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد حذرت النائبة عالية نصيف من محاولات جهات تسوية قضية الرز الفيتنامي المغشوش المخلوط بأنواع رديئة والمليء ...

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