2020/03/18 | 19:55 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرور البصرة للمربد: وصل غرامة بـ100 الف لكل مركبة تتجول خلال الحظر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/18 | 19:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرور البصرة للمربد: وصل غرامة بـ100 الف لكل مركبة تتجول خلال الحظر) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرور البصرة للمربد: وصل غرامة بـ100 الف لكل مركبة تتجول خلال الحظر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).