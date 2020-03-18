منظمة الصحة العالمية توجه رسالة تحذير عاجلة لافريقيا

2020/03/18 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

وجهت منظمة الصحة العالمية، الاربعاء (18 اذار 2020)، رسالة تحذير عاجلة الى افريقيا.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية إن "كورونا عدو للبشرية وأدعو إفريقيا للاستيقاظ واتخاذ الإجراءات لتجنب التجمعات الكبرى".

يتبع .

بغداد اليوم- بغداد

طالب النائب في تحالف " الوطن أولاً"، ميزر العاگوب، الاربعاء (18 آذار 2020)، باعتبار الموصل مدينة منكوبة بعد غرقها بمياه الامطار هذا اليوم.

وقال العاكوب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "تردي الوضع ال

بغداد اليوم _ كردستان

قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الاربعاء 18-3-2020، إن خطاب المكلف بتشكيل الحكومة، عدنان الزرفي الذي تلي في ساعة متأخرة من ليلة امس، كان خطابا متوازنا وتطرق لنقطة هامة بشأن الإقليم، فيما بين موقف الكرد

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس كتلة (الوطن اولا)، محمد اقبال الصيدلي، الاربعاء (18 آذار 29020)،، أن الفساد الاداري في تنفيذ مشاريع الصرف الصحي سبباً لانهيارها وغرق المناطق في نينوى مطالباً بتعويض أصحاب المنازل المتضررة .

وقال المكتب الإعلامي

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