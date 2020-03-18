تنويه من شرطة نينوى بشأن الحالات المستثناة من حظر التجوال

2020/03/18 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اصدرت قيادة شرطة محافظة نينوى، اليوم الاربعاء، توضحياً بشأن المحلات المسموح لها ان تفتح طلية ايام حظر التجوال.

وقال قسم العلاقات والاعلام، بالقيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "الى جميع المواطنين الكرام في مدينة الموصل نود ان نوضح لكم ان المحلات المسموح لها ان تفتح هي (الصيدليات، افران الخبز والصمون، محلات المواد الغذائية داخل الاحياء السكنية فقط ) وكذلك السماح لعجلات بيع اسطوانات الغاز والنفط الابيض بالتجول داخل الاحياء السكنية للتخفيف عن كاهل المواطن".

ودعا الجميع الى "الالتزام بتعليمات خلية الازمة والتعاون مع القوات الامنية من اجل الحفاظ على امنكم وسلامتكم".

وقال "وفي حالة وجود اي حالة مرضية طارئة او اي حادث طارئ، او اي شكوى تخص مما ذكر اعلاه بالامكان الاتصال على الخطوط الساخنة لغرفة عمليات قيادة شرطة نينوى على الارقام التالية"

٠٧٥٠٧٧٢٦٣٨٦

٠٧٧٢٥٨١٤١٠١".

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، رصد أشخاص بين المتظاهرين في ساحة التحرير، يقومون بتوثيق اساءات عبر الصور وينسبونها للقوات الامنية.

وذكرت قيادة العمليات، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "الق

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت قيادة شرطة محافظة البصرة، الأربعاء (18 آذار 2020) توضيحا بشأن حقيقة اصابة قائدها الفريق رشيد فليح بفيروس كورونا.

وذكرت القيادة في بيان: "انتشر على بعض وسائل الإعلام المغرضة و مواقع التواصل الاجتماعي خبر قائد شرطة مح

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت شرطة محافظة ذي قار ، الاربعاء (18 آذار 2020)، القاء القبض على 7 أشخاص بتهمة رفع أسعار المواد الغذائية في المحافظة، فيما اعتقلت القوات الأمينة 20 شخصاً في بابل بنفس التهمة.

وقالت القيادة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن &q

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