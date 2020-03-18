عمليات بغداد: رصد اشخاص بساحة التحرير يرتدون زي القوات الامنية ويوثقون اساءات عبر الصور

2020/03/18 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، رصد أشخاص بين المتظاهرين في ساحة التحرير، يقومون بتوثيق اساءات عبر الصور وينسبونها للقوات الامنية.

وذكرت قيادة العمليات، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "القوات الأمنية رصدت بعض الأشخاص بين المتظاهرين في ساحة التحربر ببغداد وهم يرتدون الزي العسكري، ويقومون بتوثيق اساءات عبر الصور وينسبونها ومع شديد الأسف لقواتنا الامنية".

وأضاف البيان، أن أولئك الاشخاص "يحاولون عبر تلك الممارسات ايهام الرأي العام لإيصال رسالة غير صحيحة عن هذه القوات التي تؤدي واجباتها المختلفة بمهنية عالية من بينها السهر على حماية المتظاهرين في مناطق التظاهرات".

ودعت قيادة عمليات بغداد المتظاهرين السلميين إلى "إخراج هكذا نماذج مسيئة لا تمت لهم بصلة من داخل صفوفهم" مؤكدة"ستعمل الاجهزة الأمنية على محاسبتهم وتقديمهم للعدالة".

بغداد اليوم- بغداد

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وقال قسم العلاقات والاعلام، بالقيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "الى جميع المواطنين الكرام في مدينة ا

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وذكرت القيادة في بيان: "انتشر على بعض وسائل الإعلام المغرضة و مواقع التواصل الاجتماعي خبر قائد شرطة مح

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وقالت القيادة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن &q

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