2020/03/18 | 20:02 - المصدر: الغد برس

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أردوغان يعلن تخصيص 100 مليار ليرة لتخفيف آثار كورونا

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أردوغان يعلن تخصيص 100 مليار ليرة لتخفيف آثار كورونا

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