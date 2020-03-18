2020/03/18 | 20:02 - المصدر: الغد برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان يعلن تخصيص 100 مليار ليرة لتخفيف آثار كورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أردوغان يعلن تخصيص 100 مليار ليرة لتخفيف آثار كورونا
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أردوغان يعلن تخصيص 100 مليار ليرة لتخفيف آثار كورونا
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان يعلن تخصيص 100 مليار ليرة لتخفيف آثار كورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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