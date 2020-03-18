تجارة الحبوب: سايلو الناصرية يجهز وكلاء المواد الغذائية بالرز رغم حظر التجوال

2020/03/18 | 20:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب حسنين مهدي الزبيدي، اليوم الاربعاء، ان سايلو الناصرية باشر بتجهيز وكلاء المواد الغذائية بالرز المحلي رغم حظر التجوال.

وقال الزبيدي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "رغم حظر التجوال وصعوبة التنقل في المحافظة لمواجهة وباء كورونا، فان سايلو الناصرية يباشر بتجهيز وكلاء المواد الغذائية بالرز المحلي الياسمين تكملة الحصة الثانية للشهر الثاني حيث بلغ التجهيز ( 322،600) طن لمناطق النصر والفجر".

واضاف ان "فرع ذي قار اكمل تجهيز الحصة الثانية لمطاحن المحافظة وبكمية اجمالية بلغت ( 14743،460) طنا، علما ان المتبقي فقط مطحنة سومر المتلكئة حيث لم تستلم منذ مده اسبوعين والمتبقي من مخصصها (1439،360) طنا".

وبين ان "الفرع مستمر بتفريغ شاحنات الحنطة المحلية والمحولة الى الفرع من سايلو مخمور حيث تم استلام (25 ) شاحنة وبكمية (1163،180 ) طنا، علما ان الكمية المخصصه للفرع بلغت (15000) طن لرفد مفردات البطاقة التموينية".

ولفت الى ان "الفرع يواصل استلام الرز المحلي ياسمين والمحول الى الفرع من سايلو النجف وسايلو ابو صخير وسايلو الكوفة وسايلو الديوانية"، موضحا ان "الكمية المستلمة بلغت (238،180 ) طنا علما ان مخصص الفرع من السايلوات بلغت (3000) الاف طن وسايلو النجف (3000) الاف طن، علما ان مجموع ما وصل الى الفرع من الرز المحول من السايلوات بلغت ( 4818،813) طن ويأتي هذا لدعم مفردات البطاقة التموينة".

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