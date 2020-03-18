وفاة جديدة بفيروس “كورونا” وارتفاع عدد الإصابات إلى 133 في لبنان

2020/03/18 | 20:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي رجل لبناني مسن في عقده التاسع، كان من ضمن المصابين بفيروس “كورونا” ويعاني أيضاً من بعض الأمراض المزمنة.ليرتفع عدد الوفيات بالمرض المستجد إلى 4 حالات.وارتفع عدد الإصابات

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