حكومة قصيرة الاجل؟

2020/03/18 | 20:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عبد الجبار الشبوط لا يصح دستوريا ان نطلق على اية حكومة وصف الحكومة الانتقالية او الحكومة المؤقتة، لان الدستور لم يستخدم هذه المصطلحات، وبالتالي لم يحدد ويوضح صلاحيات واختصاصات […]

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