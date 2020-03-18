2020/03/18 | 20:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكليف الزرفي تزامن مع خروج قوات العتبات من هيئة الحشد الشعبي! لماذا «الزرفي» دون غيرهم المقبولين أمريكياً؟! الأربعاء / 18 / آذار – 2020 أحمد السلطاني ان تكليف عدنان الزرفي […]

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