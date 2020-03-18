حملة “وعي” تصل الى حمرين لتعفيرها من كورونا

2020/03/18 | 20:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت طبابة اللواء 21 في الحشد الشعبي، الأربعاء، حملة تعفير وتطهير في ناحية حمرين بمحافظة صلاح الدين ضمن حملة “وعي” للوقاية من كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى، إن طبابة اللواء 21 في الحشد الشعبي نفذت، اليوم، حملة تعفير وتطهير في ناحية حمرين شملت المحلات والأسواق وذلك ضمن إجراءات الوقاية من كورونا.

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