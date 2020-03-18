وزارة الصحة: ارتفاع الوفيات بكورونا الى 12 والاصابات 164

2020/03/18 | 20:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، ارتفاع حالات الوفاة والاصابة بفيروس كورونا في العراق.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة صدى، “أجرت مختبرات وزارة الصحة والبيئة ١٠٥ نماذج لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة وأظهرت النتائج الموجبة {الإصابات الجديدة} ٦ { خمس حالات في الرصافة وحالة واحدة في ديالى} وحالة وفاة واحدة في محافظة البصرة”.وأشار الى ان

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