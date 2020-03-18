شاهد:اهالي الموصل يستيقظون على سيول تكتسح الشوارع والمنازل بارتفاع متر

2020/03/18 | 20:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: استيقظ اهالي مدينة الموصل، اليوم الاربعاء، على سيول اكتسحت شوارعهم ومنازلهم، وصلت ارتفاعها في بعض المناطق الى اكثر من متر.

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