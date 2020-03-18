الحشد الشعبي: امريكا فشلت باقامة قواعد عسكرية في ديالى وصلاح الدين

2020/03/18 | 20:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكد مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، اليوم الاربعاء، بان القوات الامريكية فشلت في اقامة قواعد عسكرية لها في ديالى وصلاح الدين.وقال الحسيني في تصريح تابعته “العهد نيوز” ، إن “الجيش الأمريكي كان لديه اجندة لاقامة قواعد عسكرية ونشر قواته في محافظتي ديالى وصلاح الدين لكنه تراجع بسبب […]

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