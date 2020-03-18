2020/03/18 | 20:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى اصدرت قيادة شرطة محافظة نينوى، اليوم الاربعاء، توضحياً بشأن المحلات المسموح لها ان تفتح طلية ايام حظر التجوال.وقال قسم العلاقات والاعلام، بالقيادة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، “الى جميع المواطنين الكرام في مدينة الموصل نود ان نوضح لكم ان المحلات المسموح لها ان تفتح هي (الصيدليات، افران الخبز […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنويه من شرطة نينوى بشأن الحالات المستثناة من حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنويه من شرطة نينوى بشأن الحالات المستثناة من حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).