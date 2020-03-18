الدولار الأمريكي يقفز عالمياً لأعلى مستوى منذ عام 2017

2020/03/18 | 20:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عزز الدولار الأمريكي مكاسبه مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لأعلى مستوى منذ منتصف عام 2017 مع موجة بيعية للعملات الكبرى ووسط آمال التحفيز وجهود البلاد في احتواء تفشي الكورونا.

وتأتي مكاسب العملة الخضراء بالتزامن مع عودة الخسائر في الأسواق المالية الأمريكية، حيث استهل مؤشر “داو جونز” جلسة اليوم على خسائر تصل إلى 1300 نقطة.

وتعرضت كبرى العملات الرئيسية إلى خسائر قوية اليوم، حيث تراجع اليورو دون 1.10 دولار كما سجل الإسترليني أدنى مستوى منذ 1985 أمام الدولار وسط موجة بيعية بالعملات.

وجاء صعود العملة الخضراء بعدما شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات بالأمس أكبر ارتفاع يومي منذ عام 2004، كما تتداول اليوم عند مستوى أعلى 1 بالمائة، ما دفع المستثمرين للسعي من أجل الحصول على السيولة.

ويضفي العائد المرتفع على السندات الحكومية، المزيد من الجاذبية لامتلاك الدولارات، وسط علامات متزايدة على قلة المعروض منه، خاصة في الخارج.

وكان الاحتياطي الفيدرالي أعلن إجراءات لمساعدة الشركات الأمريكية المتضررة من الأزمة الجارية عن طريق تسهيلات ائتمانية وشراء أوراق مالية قصيرة الآجل.

وعلى صعيد تفشي “كوفيد-19”، تجاوز عدد الإصابات 200 ألف حالة وبلغ عدد الوفيات أكثر من 8 آلاف شخص عالمياً مع انتشاره في نحو 156 دولة ومنطقة حول العالم حتى الآن.

وكشفت بيانات اقتصادية أن تصاريح بناء المنازل وعمليات البدء في البناء في الولايات المتحدة تراجعت خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

وبحلول الساعة 1:22 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الخضراء مقابل اليورو بأكثر من 0.6 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.0925 دولار، بينما استقرت أمام نظيرتها اليابانية عند 107.74 ين.

وارتفع الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 1.7 بالمائة مسجلاً 1.1853 دولار، في صعد مقابل العملة السويسرية بنسبة تزيد عن 0.4 بالمائة ليصل إلى 0.9654 فرنك.

وفي نفس الوقت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار وهو الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية هامشياً بنسبة 0.9 بالمائة مسجلاً 100.428، ليكسر حاجز 100 لأول مرة منذ أبريل/نيسان 2017.

أداء مؤشر الدولار في غضون آخر 5 سنوات – (المصدر: وكالة بلومبرج)

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