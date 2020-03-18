أسعار النفط تتهاوى لأدنى مستوى في 18 عاماً

2020/03/18 | 20:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمق النفط خسائره لأكثر من 15 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليتراجع الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى في 18 عاماً.

وكشفت بيانات اقتصادية ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال الأسبوع الماضي.

ويواصل الذهب الأسود الهبوط الحاد بعد خسائر الأمس وسط مخاوف من تراجع الطلب على الوقود على خلفية أداء الاقتصاد العالمي بعد حظر السفر وحالات الإغلاق الناجمة عن انتشار وباء “كوفيد19” مع ضغوط المخاوف حيال وقوع ركود اقتصادي عالمي.

وخفض بنك “جولدمان ساكس” بالأمس، تقديراته بشأن أسعار النفط في ظل الضغوط المستمرة جراء الكورونا.

وعلى صعيد تطورات الوباء المميت، ارتفع عدد الإصابات العالمي بشبيه الأنفلونزا “كورونا” إلى ما يزيد عن 200 ألف حالة، كما أودى بحياة أكثر من 8000 شخصاً حول العالم.

وبحلول الساعة 3:23 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أبريل/نيسان بنحو 15 بالمائة ليسجل مستوى 22.90 دولار للبرميل، وهو قرب أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2002.

كما هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو/أيار بنحو 9.2 بالمائة ليهبط إلى مستوى 26.08 دولار للبرميل، وهو قرب أدنى مستوى منذ مايو/آيار 2003.

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