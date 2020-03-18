داخلية إقليم كردستان تقرر تمديد حظر التجوال 5 أيام إضافية للحد من انتشار فيروس كورونا

2020/03/18 | 20:13 - المصدر: قناة التغيير

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عقد وزير داخلية اقليم كردستان ريبر احمد اجتماعا مع مسؤولي محافظة السليمانية وحلبجة وادارة كرميان ومدراء الدوائر الصحية والشرطة والاسايش

المجتمعون ناقشوا الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث قررواتمديد حظر التجوال لمدة خمسة ايام اضافية ليستمر الى اليوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

واتفق المجتمعون على استثناء الفرق الطبية والقوات الامنية التي انشرت في شوارع مدينة السليمانية من الحركة خلال أوقات حظر التجوال.

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