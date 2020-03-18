2020/03/18 | 20:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: هبطت أسعار الذهب بقوة بفعل الضغط الذي تتعرض له من البيع خلال تداولات، اليوم الأربعاء، مع زيادة المخاوف حيال الركود الأسواق الذي اكتسح الأسواق المالية اليوم، فيما واصلت اسعار النفط هبوطها في أشد التراجعات لخام برنت منذ اوئل العام 2016.وتراجعت عقود الذهب الآجلة بنسبة 2.48%، لسعر 1,487 دولار للأوقية، بينما وصل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل البورصة اليوم:النفط يواصل سقوطه الحر ويصل الى هذا السعر..ولا خوف على الذهب!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل البورصة اليوم:النفط يواصل سقوطه الحر ويصل الى هذا السعر..ولا خوف على الذهب!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).