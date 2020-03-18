الأمن الوطني في المثنى يعتقل شخصاً أثار

2020/03/18 | 20:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/أعلنت مديرية أمن محافظة المثنى، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على شخص أثار "الرعب" بين الأهالي لبثه شائعات عن فيروس كورونا.وقالت المديرية في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "من خلال المتابعة المستمرة لمواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، تم رصد صفحة تبين أنها عائدة الى المدعو (ع.ا.د.ع) حيث قام بنشر منشورات تقوم بتحريض الرأي العام واثارة الرعب لدى المواطنين في وقت جدا حرج".وبينت أنه "تم اصدار امر قبض بحق المدعو اعلاه وفق المادة (210 ق.ع) وألقي القبض عليه".وحذر جهاز الامن الوطني كل من تسول له نفسه استغلال الظرف الراهن لإثارة الرعب والارباك في صفوف المواطنين.

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