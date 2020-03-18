2020/03/18 | 20:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةظهرت 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، مساء اليوم الأربعاء، في الدوري الإسباني.ووفقًا لبيان رسمي من ديبورتيفو ألافيس، فإن اختبارات فيروس كرونا التي أجريت مؤخرًا كشفت عن 15 حالة جديدة، منها 3 لاعبين بالفريق الأول.وأشار إلى أن 7 من الجهاز التدريبي بالنادي أصيبوا أيضًا بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 5 عمال.وأوضح البيان أن النادي أجرى اختبارات فيروس كورونا، في إطار سياسة المسؤولية مع الأشخاص الذين هم جزء مهم من عائلة ديبورتيفو ألافيس.واختتم البيان بالتأكيد أن الأشخاص الذين تم اكتشاف إصابتهم، بدون أعراض حتى الآن وفي صحة جيدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‏15 إصابة جديدة بكورونا في الليغا الاسبانية ‏) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‏15 إصابة جديدة بكورونا في الليغا الاسبانية ‏) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).