2020/03/18 | 20:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الدفاع المدني في نينوى، الاربعاء، عن اخلاء 106 عائلة وسحب مياه الامطار في مناطق متفرقة من الموصل.وقال الدفاع المدني في بيان تلقته وكالة صدى، “ورد اخبار تشير بغرق عدد من الاحياء في الجانب الايمن والايسر والحي العسكري قامت بعدها فرق الانقاذ باخلاء 106 عائلة و18مريضا من مستشفى نينوى الاهلي الى مناطق امنة”.وأضاف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخلاء عوائل وسحب مياه الامطار في الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخلاء عوائل وسحب مياه الامطار في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).