عمليات بغداد: رصدنا أشخاصا يرتدون زياً عسكرياً بين المتظاهرين في ساحة التحرير

2020/03/18 | 20:16 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، عن رصد أشخاص يرتدون زياً عسكرياً بين المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "القوات الأمنية رصدت بعض الأشخاص داخل المتظاهرين في ساحة التحربر ببغداد وهم يرتدون الزي العسكري، يقومون بتوثيق اساءات عبر الصور وينسبونها ومع شديد الأسف لقواتنا الامنية ، يحاولون خلالها ايهام الرأي العام لإيصال رسالة غير صحيحة عن هذه القوات التي تؤدي واجباتها المختلفة بمهنية عالية من بينها السهر على حماية المتظاهرين في مناطق التظاهرات".

وأضافت القيادة "هنا نجدد دعوتنا للمتظاهرين السلميين لإخراج هكذا نماذج مسيئة لا تمت لهم بصلة من داخل صفوفهم، وستعمل الاجهزة الأمنية على محاسبتهم وتقديمهم للعدالة".





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