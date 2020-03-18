سهل نينوى يفتح أبوابه أمام أهالي الموصل في ظلّ الغرق الذي طال بعض أحياء الموصل

2020/03/18 | 20:19 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل شهدت مدينة الموصل ليلة أمس وحتى نهار هذا اليوم 2020/3/18، تساقط أمطار بكميات كبيرة مما أدّى إلى غرق بعض الأحياء بسبب عدم تصرّف مياه الأمطار وبسبب مشاكل عديدة في المجاري أدّى إلى تجمّع مياه الأمطار في بعض الأحياء من مدينة الموصل ومحافظة نينوى بصورة عامة على أثر حالة عدم …

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