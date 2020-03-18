أحمد صبحى منصور - أكابر المجرمين من المستبدين ورجال الدين هم خصوم لرب العالمين ( 2 من 2 )

2020/03/18 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور رابعا : ظلمهم لرب العزة بإتّخاذ آلهة أندادا له جل وعلا : جاء هذا في السياقات القرآنية الآتية : 1 ـ كيف يتخذون أندادا لرب العزة ، وهو الخالق:1 / 1 للسماوات والأرض :( قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٩﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا و......

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