دلور ميقري - حديث عن عائشة: الفصل الرابع عشر/ 3

2020/03/18 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري ذلك كان أسبوع عيد الفصح، وطريق القلمون الرئيس يشهد عادةً سيارات قادمة من العاصمة مع الحجاج إلى أديرة صيدنايا ومعلولا.تم للدرك تشديد مراقبة الطريق بصورة أكبر، برغم أن الثوار لم يتعرضوا مرة قط للقرى المسيحية.بل إنها عصابة أولاد عكاش، مَن روعت النصارى مراراً بهدف النهب والابتزاز.مع ذلك، وضع الفرنسيون يدهم بأيدي أفرادها بغيَة التعاون للقضاء على عصابة الثوار في المنطقة.استغل أولئك الخصوم مناسبة الف......

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