محافظ البصرة يوجهه نداء لأهالي المحافظة بعد هروب مصابة بكورونا من إحدى المستشفيات

2020/03/18 | 20:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة وجه محافظ البصرة، اسعد العيداني، اليوم الاربعاء، نداء لأهالي المحافظة بعد هروب مصابة بفايروس كورونا من إحدى المستشفيات.وقال العيداني في تسجيل صوتي وزعه مكتبه الإعلامي لوسائل الإعلام، إن “المرأة وداد كريم كوكس، من قضاء شط العرب، مصابة بفايروس كورونا، هربت من المستشفى بالخفية”، داعيا “المواطنين ومن يعرفها الاتصال بالجهات المختصة من […]

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