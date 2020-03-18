اربيل تلغي استثناءات التجار النهارية

2020/03/18 | 20:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت محافظة اربيل ، الاربعاء، عن الغاء استثناءات التجار في النهار طيلة خمسة أيام، مشيرة الى ان التنقل سيكون من منتصف الليل وحتى الفجر.وفي مؤتمر صحفي عقده هيمن قادر نائب محافظ اربيل اوضح انه تقرر الغاء الاستثناءات للتجار بمراكز المدن وخارجها في نقل بضاعتهم ولكن ابتداء من يوم الخميس 19 آذار ولغاية يوم 23 المقبل تلغى جميع هذه الاستثناءات وبامكان التجار نقل ما يحتاجونه في الوقت المخصص لهم بمنتصف الليل من الساعة 12 ولغاية 5 فجرا.

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