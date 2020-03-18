نادي ديبورتيفو ألافيس يكشف عن وجود 15 حالة إصابة بفيروس كورونا

2020/03/18 | 20:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف ديبورتيفو ألافيس الإسباني عن وجود 15 حالة إصابة بفيروس كورونا في النادي.وأصدر ألافيس بيانا رسميا، كشف فيه أن من بين المصابين ثلاثة لاعبين في الفريق الأول.وجاءت إصابات كورونا في ألافيس بواقع ثلاثة لاعبين في الفريق الأول، و7 من طاقم التدريب، و5 عمال في النادي.ورفض ألافيس الكشف عن أسماء المصابين احتراما لخصوصية

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