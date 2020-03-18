الجمل او شيطان الفتنة في العراق…

2020/03/18 | 20:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم الخزعلي تكليف الزرفي وتجاوز ارادة الكتل الشيعية والمرجعية وساحات التظاهر، سببه ضعف الشيعة تجاه برهم صالح، وعدم محاسبته على خرق المادة ٧٦ وتجاوز صلاحيته، وعدم الاستناد للمادة ٦١ ب٢ لاقالته بالاغلبية البسيطة، واستشعر برهم بهذا الضعف والانقسام ورغبة الجميع بعدم الصدام به، فمن التامر وقتل المتظاهرين الي رفض تكليف مرشح الكتلة الأكبر الي تجاوز […]

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