التجارة والداخلية تتفقان على تسيير فرق جوالة لمراقبة التلاعب بأسعار المواد الغذائية

2020/03/18 | 20:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اتفقت وزارتي التجارة والداخلية، اليوم الأربعاء، على تسيير فرق جوالة مشتركة لزيارة الاسواق والمحلات التجارية في العاصمة بغداد، من اجل مراقبة الالتزام بالتعليمات بعدم استغلال الاوضاع الحالية ورفع اسعار المواد الغذائية واحتكارها.وذكر الوزارة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “وزيري التجارة محمد هاشم العاني، والداخلية ياسين الياسري، اتفقا […]

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