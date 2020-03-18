ايطاليا تعلن وفاة 475 شخصاً بكورونا خلال 24 ساعة

2020/03/18 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أفادت وسائل الإعلام الإيطالية اليوم الأربعاء، بان الكوادر الصحية في ايطاليا سجلت وفاة 475 شخصاً ب...





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